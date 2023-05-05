Adanalının hizmetine sunulan 81 yeni otobüsün tanıtımı yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 81 yeni otobüsün tanıtım toplantısını gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanmadan alarak kente kazandırdığı 81 otobüsün tanıtım toplantısını TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleşti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak otobüslerin şehre kazandırılmasının, vatandaşların hizmetine girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“TEMSA Adana'nın ve Türkiye'nin çok değerli önemli bir kuruluşu. Tek başına 150 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Binlerce insan istihdam etmesinin yanında, teknolojik ihracatıyla da Adana ekonomisine çok önemli katkısı var. Kapandığında yeniden açılması için büyük çaba gösterdik.”

Tabloyu tersine çevirdik

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin envanterindeki otobüslerin eski olduğunu ve göreve gelindiğinde mali açıdan çok kötü bir tablo olduğunu kaydederek, “Doğru yönetim, dürüst yönetim ve mali disiplinle tabloyu tersine çevirdik ve birçok büyük hizmet gibi, otobüslerimizi de borçlanmadan yenileyecek duruma geldik. Aldığımız otobüslerin 6'sı elektrikli ve yeşil dönüşüme katkı sağlayacak araçlar” dedi.

Filoya yeni otobüsler eklenecek

Yeni otobüsleri daha uygun fiyata almak için de konuşması sırasında TEMSA yöneticileriyle pazarlık yapan Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte yeni modern otobüslerin Büyükşehir filosuna ekleneceğini söyledi.