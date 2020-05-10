Adanalıya 2,5 milyon maske

Uygun maliyetle maske üretimi gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'daki 535 bin haneye ulaşarak, toplamda 2 ile 2 buçuk milyon arasında maske dağıtımını kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyor.

Üretim bantlarını makine ve personel açısından güçlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi, günlük 30 bin paket, 120 bin adet kapasitesine ulaşarak, Adanalıların maske ihtiyacını hızla karşılıyor.

Maske dağıtımının dışında, sosyal belediyecilik ve korona virüsle mücadele adına önemli işlere imza atan Adana Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar 60 bine yakın gıda kolisi dağıttı. Gıda kolisiyle ilgili başvuru sayısının 250'bine ulaştığı Adana'da, gerçekten evine ekmek götüremeyen insanlara destek olunabilmesi için başvurular süzgeçten geçiriliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi koli dağıtımı günde 5 bin adede çıkardı.

Daha önce aldıkları ve kamuoyuna duyurdukları karar doğrultusunda, meclisin toplanmasıyla birlikte su ücretinde indirime gittiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Suyun en çok kullanılacağı mayıs, haziran ve temmuz aylarında, aylık yüzde 35 indirim olacak. Yine daha önce açıkladığımız, ancak Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanmasının ardından hayata geçireceğimizi söylediğimiz, toplu taşıma esnafına yönelik desteğimizle ilgili karar da alındı. Buna göre halk otobüsçülerine günde 15 litre, dolmuşçulara günde 10 litre, taksicilere de ayda 40 litre yakıt desteği verilecek" dedi.

30 dönümden az arazide ekim yapan çiftçileri destekleme kararını, daha önce söz verdikleri gibi mecliste aldıklarını belirten Karalar, "10 metreden daha küçük teknesi olan ve balığa çıkamayan balıkçı kardeşlerimize de 500'er yüz lira destek kararı çıkardık. Küçük çiftçimize ve 10 metreden küçük teknesi olan balıkçılarımıza toplamda 8 milyon nakdi destek verilecek.

Zor günlerde yokluğu paylaşmak zorundayız. Biriz beraberiz” diye konuştu.