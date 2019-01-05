Adana'nın 97'nci kurtuluş yıldönümü törenle kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı.

Kentin kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta, ilk tören Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile milletvekilleri, gaziler, bürokratlar, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Yapılacak kutlama töreni, yağmur nedeniyle Adnan Menderes Spor Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladığı mesajın okunmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Hüseyin Sözlü, Atatürk'e kurtuluş savaşının ilhamını veren ve Cumhuriyeti temellendiren Adana'nın, 97'nci yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşını kazanıldıktan sonra 1926 yılında Adana'ya geldiğini ifade eden Başkan Sözlü, "Kentin kendisine ilham veren şehir olduğunu, yiğit insanların kendisini cesaretlendirdiğini ifade etmiş ve 'Bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' diyerek Adana'yı onurlandırmıştır, ecdadımızı şereflendirmiştir. Atatürk, Adana'nın insanlarının yiğitliğini delikanlılığını çok sevmiştir. Adana'da olmaktan hep mutlu olmuştur ve 8 kere Adana'ya gelmiştir" dedi.

Sözlü, konuşmasının sonunda kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığından alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş'a teslim etti.

Program sonunda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteriler sunuldu.