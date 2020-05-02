İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'nın en işlek caddelerinde ıssızlık hüküm sürüyor

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Adana’nın en işlek caddeleri ıssız kaldı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Adana'nın en işlek caddeleri ıssız kaldı.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs 00.00 ile 3 Mayıs 00.00'a kadar sürecek kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ikinci gününde Adana'da sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekti. Genelgede kapsam dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının sadece dışarı çıktıkları diğer vatandaşların ise yasağa uyduğu görüldü.


Kentte normal zamanlarda insan ve araç trafiğinin hiç eksik olmadığı Seyhan İlçesi'ne bağlı İnönü, Çakmak, Cemal Gürsel, Abidinpaşa caddelerinin ve D-400 karayolunun en sakin günlerini yaşandığı görüldü. İnsanlar evde kalırken caddeler ise sokak hayvanlarına kaldı. 5 Ocak Meydanı'nda bulunan ve normal zamanda vatandaşların yemlediği yüzlerce güvercini ise aç kalmamaları için polisler besledi.


Öte yandan polis ekipleri de bekçiler ile birlikte bütün kavşaklarda araçları durdurarak kontrol yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.