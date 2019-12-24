Adana'nın Feke ilçesinde kar yolları kapattı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı birçok köye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toros dağları eteklerinde bulunan köy yolları geceden bu yana bastıran kar yağışı nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Feke ilçene bağlı Gaffaruşağı, Mansurlu köylerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Köy sakinleri Feke ilçesine ulaşım sağlayamadıklarını ifade ederek, çocuklarını bugün okula yollayamadıklarını kaydetti.

Toros dağ eteğinde bulunan Gaffaruşağı ve bir çok köyde çam ağaçlarının beyaza bürünmesiyle birlikte kartpostallık manzaralarda oluştu.