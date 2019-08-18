Adana'nın güneşi, Şehir Hastanesi'ni aydınlatıyor

Bünyesinde 5 hastane bulunan 1.550 yatak kapasiteli Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre dostu ve tasarruf sağlayan uygulamalarıyla da farkındalık oluşturuyor.

“Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen hastanede, faaliyet gösterdiği her işin temelinde “çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir gelişme” prensibi bulunan Rönesans Holding kuruluşu olan Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından hayata geçirilen uygulama ile güneşten enerji sağlanıyor.

Bünyesinde 5 hastane bulunan kampüste, FTR binasının çatısında, “güneş ışığından doğrudan elektrik enerjisi elde edilmesine dayalı sistemler” olan fotovoltaik paneller bulunuyor. Bu sayede elde edilen enerji, hastane bahçesinin önemli bir bölümünün aydınlatılmasında kullanılıyor.

Aydınlatmanın gün ışığının bitimi ile birlikte otomatik olarak devreye girmesi için de “güneş ışığı veya gün ışığı alınmadığı zaman mekân aydınlatmasını yakmak üzere tasarlanan otomatik ışıklar” olan “Gün Işığı Sensörü” kullanılıyor. Bu sayede gereksiz enerji kullanımının da önüne geçiliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu uygulaması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yanı sıra Kamu Hastaneleri Birliği'nin de sürdürülebilir çevre için ihtiyaç duyduğu çevre dostu teknolojilerin kullanımının kamu binalarında yaygınlaştırılmasına örnek oluyor.