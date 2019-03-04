Adana'nın istihdam hedefi: 50 bin

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, “İstihdam Seferberliği 2019” programı kapsamında Adana'da 50 bin yeni istihdamın hedeflendiğini belirterek, “Seferberlik kapsamındaki devletimizin destekleri ve iş dünyamızın yoğun gayretleriyle bunu başaracak, hedefimize ulaşacağız” dedi.

Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan ve 2,5 milyon yeni istihdam sağlanmasını amaçlayan “İstihdam Seferberliği 2019” programı kapsamında sağlanan istihdam destekleri, Adana Sanayi Odası Meclis ve Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda üye sanayicilere anlatıldı.

İstihdam seferberliği kapsamında ülke genelinde 2,5 milyon yeni istihdamın hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeni istihdama yönelik önemli desteklerin uygulamaya konulduğunu bildirdi. Kıvanç, destekleri çok önemsediklerini, istihdama ve piyasalara olumlu yansıyacağını ifade etti.

Birinci istihdam seferberliğinde iş dünyasının yoğun gayretleri sonucu 40 bin yeni istihdam sağlandığını hatırlatan Başkan Kıvanç, “İş dünyamızın sorunları ve beklentilerinin gündeme geldiği Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımıza 50 bin kişiyi istihdam edeceğimiz sözünü verdik, hedefimizi belirledik. Hükümetimizin sağladığı istihdam destekleri ve finansmana erişimdeki sıkıntılarımızın çözümlenmesi, iş dünyamızın da gayretleriyle Adana olarak 50 bin yeni istihdamı başarabileceğimiz inancındayım” diye konuştu.

İş dünyası olarak en önemli görevin, yatırım yapmak, üretmek, istihdam sağlamak ve ihracatı artırmak olduğunu ifade eden Kıvanç, “İçinde bulunduğumuz şartlar gerçekten zor ancak hükümetimizin de desteğiyle, ülkemizin bekası, milletimizin refahı için toparlanma sürecine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. İş dünyamıza inanıyor, güveniyoruz. Her zamankinden daha fazla çalışacağız. İstihdama katkı sağlamanın, işsizlerimize iş ve aş kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.

İstihdama 8 önemli destek var

Kıvanç, seferberlik kapsamında yeni istihdama yönelik ücret, prim ve vergi ile ilgili önemli destek, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret, düzenli ödemeye devamlı, kalkınmaya ilave, önce işbaşı eğitim sonra istihdam, nitelikli işgücü eğitim olmak üzere 8 önemli destek sağlandığını ifade etti.

Yeni istihdama ücret desteği kapsamında nisan ayı sonuna kadar 3 aylık süre için her ilave istihdam için prim ve verginin yanında ücret ödenmeyeceğini belirten Kıvanç, kişi başına 2 bin 21 TL ücret, bin 113 lira prim ve vergi desteği verileceğini, böylece çalışanın maliyetinin sıfır olacağını bildirdi. Kıvanç, yılın geri kalan döneminde maaş hariç SGK prim ve vergilerinin devletçe ödeneceğini bildirdi.

Zeki Kıvanç, iş yerinin 2018 yılı ortalama çalışan sayısına ilave olarak çalıştıracağı her yeni kişi için Aralık 2020'ye kadar 12 ay süresince SGK Primi ve Vergisine Destek sağlanacağını, kadın, genç ve engelli istihdamında bu sürenin 18 aya kadar uzayabileceğini belirtti. Kıvanç, desteğin, kişi başına aylık bin 113 TL, toplamda ise 13 bin 356 TL'ye ulaştığını, imalat ve bilişim sektöründe ise aylık ücreti 6 bin 822 TL'ye kadar olanlar için kişi başına aylık 2 bin 712 TL'ye kadar teşvik verildiğini kaydetti.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, düzenlemede zor durumda kalan işletmelere yönelik olarak da destek paketleri açıklandığını ifade ederek, kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan düzenlemeyle işverenlerin işçi çıkarmamak koşuluyla mevcut çalışanların 3 aylık ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden ödenmesine devam edileceğini, başvuruların İŞKUR üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

Kıvanç, seferberlik kapsamında yer alan diğer desteklerle ilgili şu bilgileri verdi:

“2019 yılı için 12 ay süreyle çalışan sayısı 500'e kadar olan işverenlere aylık 150 TL, 500 ve üzeri çalışanları olan işverenlere aylık 101 TL asgari ücret desteği verilecek. SGK primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puanlık indirim, Kalkınmada öncelikli 51 ilde, işverenler tarafından ödenmesi gereken SGK primlerinin 5 puanlık indirimine ilave olarak 6 puanlık ek indirim devlet tarafından karşılanıyor. İşbaşı Eğitim Programları işverenlere iş arayanlara fırsatlar sunmaya devam ediyor. İşbaşı eğitim programlarına katılan kursiyerlerin 3 ay, imalat ve bilişim sektöründe 6 ay, siber güvenlik kodlama ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda 9 ay boyunca ücret ve sigorta desteği verilecek. MEGİP kapsamında iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü hazırlamak için 8 aya kadar mesleki eğitim kursları düzenleniyor. Kursiyerlerin ücretleri ve sigortaları devlet tarafından karşılanıyor. İstihdam desteklerinin bir önemli özelliği de teşviklerden geriye dönük yararlanma imkanı olmasıdır. Başvuru tarihinden geriye yönelik cari ay hariç en fazla 5 aya kadar geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik talepleri dikkate alınacak.”