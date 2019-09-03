Adana'nın kent içi ulaşım sorunları masaya yatırılacak

TMMOB Adana'nın hızlı ve çarpık gelişme göstermesi sonucunda kent içi trafik, ulaşım ve trafik planlaması konusunda gerçekleştirilecekleri çalıştayla ilgili bilgiler aktarmak üzere basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman, kent trafiği konusunda çözüm sağlanana kadar çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Biz, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz Adana Kent Sorunları Sempozyumunun devamı niteliğinde konuyla ilgili meslek odalarımızın temsilcileriyle TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde ‘Ulaşım Çalışma Grubu' oluşturarak, Adana'nın yıllardır süren sorunlarını araştırmalarımız ışığında değerlendirmeye aldık” dedi.

Konuyla ilgili yerel yöneticilerden, vatandaşlara kadar her kesimden katılımcıları davet edecekleri ve kentin trafik sorunlarının tartışılacağı bir çalıştay gerçekleştireceklerini açıklayan Salman, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu çalışmadan kentin trafik sorununa çözüm bulma doğrultusunda master planın önemi, araç trafiğinden arındırılacak bölgelerin tespiti, toplu taşıma araçlarının işleyişindeki aksaklıklar, yayalaştırma yapılarak kent kültürünü ortaya çıkaracak ve esnafa hareketlilik sağlayacak bölgelerin oluşturulması, pazar yerlerinin trafiğe etkisi, şehir içinde ses, görüntü ve hava kirliliği sorununun bertaraf edilmesi, bisiklet yollarının imar planına eklenmesi, uzun erimli planlarının hazırlanma sürecinin başlatılmasının yanı sıra orta ve kısa vadeli trafiği rahatlatıcı çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi, hafif raylı sistemin rantabl hale getirilmesi gibi konuları değerlendirerek çıkan sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız.”

Adana'da kent için ulaşım sisteminin, geçmiş dönemlerde yerel yöneticilerin kişisel kararlarına dayalı olarak yap-boz yaklaşımı ile çelişkili uygulamalara sahne olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

“Yolları yürünemez hale gelen, karmaşaya dönen trafiğiyle sağlıksız bir kente dönüşen Adanamızdaki sorunların giderilmesinde vatandaşlarımızın beklentileri vardır. Yaşanabilir sağlıklı bir kent için faydacılıktan, oy kaygılarından uzak bir anlayışla sürdürülecek bilim ve tekniğe dayalı, önceliği insan olan bir anlayışla sorunların giderilmesinde önemli mesafeler kaydedileceği açıktır. Kısa ve orta vadede uygulanabilecek plan çalışmalarının ve uygulamalarının yanı sıra Adana için olmazsa olmazımız olan Adana Ulaşım Ana Planının, nazım imar planı, sakınım planı ve uygulama imar planları, kentsel dönüşüm, sanayi ve peyzaj ana planlarıyla uyum içerisinde oluşturulmalıdır.”

Basın toplantısına TMMOB'a bağlı odaların temsilcileri katıldı.