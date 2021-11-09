Adana'nın "kivi" köyünde hasat başladı

Son yıllarda Karadeniz Bölgesinde üretimi artan kivi Adana'da da popüler ürün olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'nın kivi köyü olarak bilinmeye başlayan Yeşil Düşmüş'te kivi hasadı, üreticiyi memnun ederek başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dört yıl önce Yeşil Düşmüş Mahallesinde üreticilere fidan, tel ve askı demiri dağıtımı yapıldı. İklimi ve toprak yapısı ile kivi yetiştiriciliği için uygun olduğu düşünülen mahallede dikilen fidanlar meyve vermeye, üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Yeşil Düşmüş mahallesinde üretici Burhan Soylu'nun 2 dekarlık kivi bahçesinde başlayan kivi hasadına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Tekin, burada yaptığı açıklamada, projenin hedefine ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 4 önce ilk fidan, tel ve askı direkleri dağıtımı ile projeyi başlattıklarını ifade eden Tekin, “O günden bugüne kiviler yetişti. Hasat zamanı geldi. Çiftçilerimiz için alternatif bir ürün olarak yerini aldı ve bu sayede diğer ürünlere göre daha karlı bir iş oldu. Bu köyde 20 kadar çiftçi kivi tarımı ile uğraşıyor. Bu projeden elde edilen verilere göre köylülerin gelirlerini artırmaya devam ediyoruz. Şu an hasatta kivi bahçede 4-5 liradan satılıyor. Dekarda daha yüksek rekolte ile gelirlerini yükseltiyorlar. Artık Feke de, Adana da kivi köyü var diyebiliriz. Köyün adı Yeşil Düşmüş ama bundan sonra kivi köyü olarak anılacaktır. Adana da kivi ile ilgili bir materyal yokken elde edilen sonuçlar projenin başarısını göstermektedir” dedi.

Üretici Burhan Soylu da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ile kivi dikmeye başladıklarını köyün iklim ve coğrafyasının kivi için uygun olduğunu gördüklerini belirterek, “Kiviler çok güzel. Bu köyde herkeste kivi üretimi var. Üretimden memnunuz. Adana'da kivi olduğu bilinmiyor bu pazarlamada sorun gibi görünse de tanıtımla bu sorun da aşılacaktır” şeklinde konuştu.

Kendisi de aynı zamanda üretici olan Yeşil Düşmüş Mahalle Muhtarı Barış Çilingir ise mahallede ikamet eden 20 kadar üreticide toplamda 60 dekar kivi bulunduğunu, bu miktarın yeni bahçe tesisi ile gelecek yılda daha da artacağını, dekara verim ve kazançtan memnun olduklarını ifade etti.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Sarıoğlan, Yeşil Düşmüş Mahalle Muhtarı Barış Çilingir daha sonra üretici Burhan Soylu'nun bahçesinde işçilerle birlikte kivi hasat ederek bereketli ve hayırlı kazanç temennisinde bulundu.