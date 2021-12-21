Adana'nın Kurtuluşu'nun 100. yılında kısa film yarışması

Adanapost haber portalının hazırladığı, 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu'nun 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasına Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi "Tayyar Rahmiye", Hümeyra Ökten Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'de "Kılavuz Hatice" ile katıldı.

Hümeyra Ökten Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Necla Kayıklık'ın destekleri ile okul öğrencileri Fatmanur Zırh, Şeymanur Aydın, Sümeyra Balkan'ın kaleme aldığı, ‘Kılavuz Hatice' belgeselinde; milli mücadele konusu yer aldı.

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de, Kurtuluş Savaşında güney cephesinde yer alan Fransızlara karşı mücadele eden kadın asker olan ‘Tayyar Rahmiye' isimli kısa film hazırladılar. Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Selami Pektaş'ın da rol aldığı belgeselin yönetmenliğini okulun öğrencisi Zehranur Can, danışmanlığını ise öğretmen Filiz Bengül yaptı.

Koordinatör Mehmet Yürekli, Beş Ocak: Adana'nın Kurtuluşu nedeniyle düzenlenen kısa film, kompozisyon, şiir yazma, ‘Bayrak' şiirini güzel okuma yarışma sonuçlarının 25 Aralık 2021 tarihinde ‘adanapost.com' haber sitesinden ve ‘adananinkurtulusunun100yiletkinlikleri.com' adresinden açıklanacağını söyledi.

Yürekli, Adanapost Haber Portalı tarafından Adana'nın Kurtuluşunun 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında ‘5 Ocak; Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık' belgeseli için Sabancı Merkez Camiinde bayrak asılacağını da söyledi.