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Adana'nın kuzey ilçeleri dondu

Adana’nın kuzeyinde bulunan Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde termometreler dün gece eksi 25 dereceyi gördü.

Adana'nın kuzeyinde bulunan Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde termometreler dün gece eksi 25 dereceyi gördü.


Adana'nın 1600 rakımlı Tufanbeyli ilçesi dün gece eksi 25 dereceyi görürken gündüz de eksi 16 dereceyi bulan soğuk havayla mücadele ediliyor. Saimbeyli ilçesinde hava eksi 12 dereceyi bulurken Feke'de termometreler eksi 6 dereceyi gösterdi.


Etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar, bir olumsuzluğa neden olmaması için küreklerle evlerinin çevresinde oluşan sarkıtları kırdı.


Meteoroloji yetkilileri soğukların birkaç gün daha etkili olacağını açıklarken ilçe kaymakamlıkları vatandaşları don olayı, buzlanma ve yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı.

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