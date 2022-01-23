Adana'nın kuzey ilçelerinde karla mücadele

Adana'nın Kozan ilçesi Akdam Mahallesi'ne 35 yıl aradan sonra kar yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. İlk kez yarım metre kar ile karşılaşan vatandaşlar metre ile kar derinliği ölçtü.

Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Feke ilçelerinde dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeni ile Karayolları 56. Bölge Müdürlüğü, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü iş makinaları, Tufanbeyli Belediyesi, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü iş makinaları ekipleri birlikte karla mücadele için seferber oldu.

Kozan'a yakın Akdam Mahallesi, Kuytucak, Karanebili, Horzum yaylası da yıllar sonra yoğun kar yağışından etkilenerek bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Akdam Mahallesi'nde Abdurrahman Ölmez isimli bir vatandaş kar kalınlığını metre ile ölçerek, “35 yıl aranın ardından ilk kez köyümüzde böyle kar görüldü. Sevinçliyiz kar berekettir. Yolları açmak için çalışan ekiplere teşekkür ederiz” dedi.

Akdam Mahallesi'nde yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına ise Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarında kullanılan greyder ile müdahale ederek yolda kalan araçları kurtardı, yol açma çalışmalarına katıldı. Kozan ilçesinde 16 mahalle yolunun kar nedeniyle kapandığı bildirildi. Bölgede kar küreme çalışmaları sürüyor.

Tufanbeyli'de gece etkili olan kar yağışında yolda kalan kamyon ise Tufanbeyli Belediyesi iş makinesi ile kurtarılarak merkeze getirildi. İlçede kar yağışı tipi şeklinde etkili olurken, Belediye Başkanı Remzi Ergü, vatandaşlara sosyal medyadan seslenerek, "Tüm köy yollarında feci bir yağış ve tipi var. Açılan yollar kısa sürede geri kapanıyor. Lütfen çok hayati bir durum olmadıkça yerinizden çıkmayın. Hayati bir aciliyet varsa belediyemizle veya 112 Acil hattıyla irtibat kurunuz. Ben şu anda bizzat bir kurtarma faaliyeti nedeniyle Karsavran-Evci yolundayım. Bu uyarımız çok ciddi lütfen dikkate alınız. Mağdur olmanızı istemiyoruz" dedi.