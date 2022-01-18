Adana'nın kuzeyinde kar sevinci

Adana'nın kuzey ilçeleri Feke, Saimbeyli ile Kozan'ın yüksek kesimlerinde bugün başlayan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Feke'nin Paşalı Mahallesine 3 yıldır kar yağmadığını söyleyen Mustafa Özsoy karla birlikte bereket yaşadıklarını kaydetti. En son 3 yıl önce kar yağdığını söyleyen Özsoy, kuraklık nedeniyle zor günler yaşadıklarını kar yağışı ile birlikte sevindiklerini söyledi.

Kozan'ın Horzum, Savruk, Kuytucak mahalleleri ve 400 rakıma kadar düşen kar yağışı da uzun süredir kar bekleyen vatandaşları sevindirdi.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının hafta boyunca etkili olması bekleniyor.