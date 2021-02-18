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Adana'nın kuzeyinde karla mücadele

Adana’nın Kuzey ilçelerinde kar yağışı yoğunlaşırken, ulaşımda sorun yaşanmaması için Büyükşehir ekipleri yolları açık tutuyor.

Adana'nın Kuzey ilçelerinde kar yağışı yoğunlaşırken, ulaşımda sorun yaşanmaması için Büyükşehir ekipleri yolları açık tutuyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri başta Pozantı olmak üzere kuzey ilçelerinde ve köylerde karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Kar yağışından yoğun olarak etkilenen ilçelerde 2 gündür aralıksız çalışma sürdüren ekipler, köylerin ilçeler ile bağlantısında süreklilik sağlamak için çaba harcarken, kar küremesi ve tuzlama yapıyor. Kırsal mahalleler ile köylerin ilçe ile bağlantısının kopmaması için çalışan ekipler her an teyakkuzda bekliyor. Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Feke ve Kozan'da yoğun çalışma sürdüren ekipler, greyderler yardımıyla yolları açık tutarken, havanın sıfırın altına düşmesinden kaynaklanan buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.



Kapalı yol bulunmuyor


Kırsaldaki köy ve mahallelerin ilçelerle yol bağlantısını sağlayan ekipler kuzey ilçe merkezlerinde de çalışmalarını aralıksız yürütüyor. İlçelerde vatandaşların yoğun kış şartlarında rahat etmesi için çaba harcayan ekipler, cadde ve sokaklardaki karı küreyerek tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

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