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Adana'nın tarihi mekanları sessizliğe büründü

Adana’da sokağa çıkma yasağına uyulurken, kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi sessiz kaldı.

Adana'da sokağa çıkma yasağına uyulurken, kentin simgelerinden İstasyon ile 5 Ocak Meydanı ve tarihi Büyük Saat Kulesi sessiz kaldı.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm ülkede dün akşam 21.00'da başlayıp 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama kapsamındaki illerde vatandaşlar sokağa çıkmayıp uyarıları dikkate alırken, Adana'nın simgeleri olan İstasyon ve 5 Ocak Meydanı ile tarihi Büyük Saat Kulesi sessizliğe büründü.


Meydanların sessizliği drone ile görüntülendi.

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