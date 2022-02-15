Adana'nın yüksek kesimlerinde kapalı yol kalmadı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana'nın kuzey ilçeleri Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Pozantı, Kozan, Karaisalı ve Aladağ'da yoğun kar yağışının ardından kapanan yolları açtı.

Ana arterler ve köy yollarında yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı sırasında ve sonrasında yolları açık tutarak ulaşımın aksamasını önledi.

Adana'nın kuzey bölgelerinde yolları kapanan birçok köy yolu Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından açıldı.

Mahalle ve köyler arasında kapalı yol bulunmazken, ekipler yüksek kesimlerde hayvanları olan vatandaşların hayvanlarına yem götürmesine de yardımcı oluyor.