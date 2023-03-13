Adana'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Adana'nın Tufanbeyli ve Feke ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başladı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası Adana'da yağışlı hava yer yer etkili oluyor. Feke ve Tufanbeyli ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağış kar olarak etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları 56. Şube Şefliği ekipleri sahada çalışmaya başladı. Çalışmalarını sürdüğü bölgede kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan bölge genelinde rakımı düşük noktalarda sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışının bugün aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.