Adana'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele aralıksız sürüyor

Toroslarda Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü Ekipleri; Kozan, Aladağ, Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Pozantı ve Karaisalı Kızıldağ bölgesinde tam donanımlı araç ve teçhizatla çalışma yürütüyor.

Yollarda tuzlama çalışması da yapan ekipler iş makineleri ile kapanan yolları ulaşıma açıyor. Kozan'ın köy yolları ile Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ'ın köy yollarında etkili olan kar yağışına karşı erken alınan tedbirlerle yollar açık tutuluyor. Alınan ihbarları anında değerlendiren yol ekipleri vatandaşın mağdur olmasını önlüyor.

Besicilere yardım

İlçe ve köy yollarındaki ulaşımı açık tutmak için yoğun çaba harcayan ekipler bu arada kendilerine gelen yardım çağrılarına da duyarsız kalmıyor.

Özellikle jandarma ve sağlık ekiplerinin destek çağrılarına anında yanıt veren ekipler mezralardaki besicilerin kapanan yollarının açılmasına da katkı sağlıyor.