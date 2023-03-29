İhlas Haber Ajansı

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Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağısı

Adana’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Adana'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.


Meteoroljinin uyardığı yağışlı hava Adana'da da etkili oldu. Şehir merkezinde yağmur, Tufanbeyli ilçesi Gezbeli, Kaan geçidi, Bozgüney, Doğanlı mahallelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer 50 santime kadar bulduğu bölgede Karayolları 56. şube şefliği ekipleri kar küreme, tuzlama çalışmalarına başladı.


Tüm yollarda yapılan çalışmalar nedeniyle ile kapalı güzergahın bulunmadığı bildirildi.

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