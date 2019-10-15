Adana'nın ziraat odası başkanlarından Ankara çıkarması

Adana'nın ziraat odası başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) parti gruplarını ve bölge milletvekillerini ziyaret ederek, çiftçilerin ve tarım sektörünün sorunlarını dile getirdi.

Çukurova çiftçisinin ve Çukurova tarım sektörünün içinde bulunduğu son durumu özel bir raporla Ankara'ya taşıyan ziraat odası başkanları, Türkiye Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Koordinatörlüğünde iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile TBMM'de bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde; sektörün mevcut durumu, atılması gereken adımlar, yeni sezon beklentileri gündeme taşındı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl pamuk üreticisinin çok zor durumda olduğunu ve pamukla ilgili verilen primin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Artan maliyet karşısında çiftçilerin ektikleri tarlayı kiralayamaz hale geldiğini ifade eden Başkan Doğan, “Bu ziyaretlerimiz sırasında başta pamukta yaşanan sıkıntılar olmak üzere birçok konuda çiftçinin sıkıntı ve yaşadığı problemleri dile getirdik. Görüşmelerden güzel neticeler bekliyoruz" dedi.