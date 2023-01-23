İhlas Haber Ajansı

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Adanaspor 69 yaşında

Adana’nın iki takımından birisi olan turuncu-beyazlı ekip Adanaspor 69’uncu yaşını kutluyor.

Adana'nın iki takımından birisi olan turuncu-beyazlı ekip Adanaspor 69'uncu yaşını kutluyor.


Spor Toto 1.Lig'de mücadele eden Adanaspor, 69'uncu yılını kutluyor. 23 Ocak 1954 tarihinde kurulan turuncu-beyazlı ekip, 69 yaş gününü kulübün sosyal medya hesabından “Adana'nın asil duruşu 69 yaşında” paylaşımını yaparak kutladı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda,” 69.yaşın kutlu olsun Adanaspor Adanaspor camiasına başarılarla dolu nice yıllar diliyorum” paylaşımını yaptı.

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