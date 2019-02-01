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Adanaspor, Afyonkarahisar yolcusu

Spor Toto 1.

Lig'in 20. haftasında pazar günü deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a gitmek için yola çıkacak.


Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da, Zafer Stadı'nda oynanacak olan Afjet Afyonspor-Adanaspor karşılaşmasını Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek.


Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Gökhan Sazdağı ve Onur Akbay maçta görev alamayacak.

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