İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor, Akhisarspor'a hazırlanıyor

Adanaspor, TFF 1.

Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım kuvvet çalışması yaptı. 4 gruba ayrılan futbolcular sahada ısınma hareketlerinin ardından salonda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Adanaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün saat 19.30'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


18 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol, Serdar Diyadin ve Murat Şener hakem üçlüsü yönetecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.