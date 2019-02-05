Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Lig'in 21. haftasında Altay ile karşılaşacak olan Adanaspor, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

9 Şubat Cumartesi günü Altay ile karşılaşacak Adanaspor'da maçın hazırlıkları başladı. Osman yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmanda rejenerasyon çalışması yapan turuncu-beyazlılarda yeni transfer Furkan Özçal da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürecek.