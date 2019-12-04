İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1.

Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altınordu ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dün Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında ilk 11 oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.


Adanaspor, 5 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.