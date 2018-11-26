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Adanaspor ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1.

Lig'de dün Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor, cuma günü Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan nezaretindeki antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma, topsuz alanda oyun ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.


Adanaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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