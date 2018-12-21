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Adanaspor, Bolu yolcusu

Spor Toto 1.

Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah hava yolu ile Ankara'ya oradan da Bolu'ya geçecek.


Turuncu-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Gençlik Stadı'nda Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde Adana'daki hazırlıklarını tamamladı.


23 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Osmanlıspor-Adanaspor karşılaşmasını Trabzon bölgesinden Yasin Kol yönetecek.


Çukurova ekibi, 22 Aralık Cumartesi günü konaklayacağı otelde son çalışmasını yapıp maç saatini bekleyecek.

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