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Adanaspor çift idmanla çalışıyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Adanaspor, Pazar günü oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Adanaspor, 17 Şubat Pazar günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 10.00'da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Turuncu-beyazlılar, sabah antrenmanında kuvvet ağırlıklı çalışma yaptı. Ahmet Dereli ise salonda kuvvet ve aerobik çalıştı.


Adanaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün saat 17.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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