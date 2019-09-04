İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor çift idmanla çalışıyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adanaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.


Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular Gold Line Fitness Salonun'da kuvvet çalışması yaptı.


Adanaspor, bugün saat 19.00'da Osman Yereşen Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanını yaparak hazırlıklarına devam edecek.


Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Adanaspor, Süper Lig ekibi Kayserispor ile 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Kadir Has Stadı'nda özel maç oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.