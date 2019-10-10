Adanaspor, Engin İpekoğlu ile anlaştı

Lig ekiplerinden Adanaspor'da, Levent Eriş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Engin İpekoğlu getirildi.

Adanaspor'da ligin 7. haftasında deplasmanda alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le pazartesi günü yollar ayrıldı. Teknik direktör arayışına giren turuncu-beyazlı ekip, kendilerine 2015-2016 yılında Lig'de şampiyonluk yaşatan Engin İpekoğlu ile görüştü. İstanbul'da Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile yaptığı görüşme sonrasında görevi kabul eden İpekoğlu'nun Adana'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.