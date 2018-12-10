İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor, Eskişehirspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Adanaspor, 16 Aralık Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.


Lig'in 16. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde şut çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, açma germe hareketleriyle çalışmayı tamamladı.


Turuncu-beyazlılar, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.