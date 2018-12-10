Adanaspor, Eskişehirspor maçına hazırlanıyor

Lig ekiplerinden Adanaspor, 16 Aralık Pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Lig'in 16. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde şut çalışması ve dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, açma germe hareketleriyle çalışmayı tamamladı.

Turuncu-beyazlılar, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.