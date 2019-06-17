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Adanaspor Futbol Şenliği başladı

Her yıl düzenlenen ‘Adanaspor Futbol Şenliği’ bugün sabah saatlerinde Gençlik Stadı’nda yoğun katılımla başladı.

Her yıl düzenlenen ‘Adanaspor Futbol Şenliği' bugün sabah saatlerinde Gençlik Stadı'nda yoğun katılımla başladı.


Adanaspor, A takımına oyuncu kazandırmak adına her yıl düzenlediği Adanaspor Futbol Şenliği yeni sezon öncesinde 10 futbol okulu ve yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla start verildi.


Adanaspor Gençlik Gelişim Sorumlusu Eyüp Arın, şenlik karnavalı adı altında futbol okullarının bir araya gelip kaynaştığını ifade etti. Düzenlenen şenlikte sporcu velileri tribünlerde yer alarak çocuklarına destek verdi. Şenlikte öğrencilerin futbol dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için bilgi ve eğlence dolu değişik etkinlikler de düzenlenecek.

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