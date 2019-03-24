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Adanaspor güç depoluyor

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Adanaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor.


Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren Adanaspor, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Futbolcular, Kardemir Karabükspor karşılaşmasına Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.


Turuncu-Beyazlı ekip sabah saatlerinde Gold Line Fitnees Salonun'da kuvvet çalışması yaptı. Futbolcular, akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirecek.

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