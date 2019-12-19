İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor Hatay yolcusu

TFF 1.

Lig'in 16. haftasında cumartesi günü saat 14.00'de Antakya Atatürk Stadı'nda Hatayspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım şut ve taktik çalışması yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde Adana'daki çalışmasını tamamlayıp kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Hatay şehrine gidecek.


Hatayspor - Adanaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.