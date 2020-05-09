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Adanaspor idmanlara başladı

Korona virüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Adanasporlu futbolcular, bugün sahaya indi.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, belirlenen kurallar dahilinde beşerli gruplar halinde yapıldı. Antrenmanda birbirinden uzak bölgelerde çalışan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı.


Adanaspor, yarın Osman Yereşen Tesisleri'nde hazırlıklarına devam edecek.

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