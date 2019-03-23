Adanaspor, Karabükspor hazırlıklarını sürdürdü

Lig takımlarından Adanaspor, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman saat 09.00'da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 20'şer dakikalık 2 set koşu idmanı yaptı. Antrenman dar alanda yapılan oyunlarla son buldu.

Turuncu-beyazlılar, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.