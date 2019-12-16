İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor kupa hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Adanaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Turuncu-beyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. İdmanın ilk bölümünde pas çalışan turuncu-beyazlı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu. Bu antrenmanla Alanyaspor hazırlıklarını tamamlayan Çukurova ekibi, kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.


17 Aralık Salı günü saat 18.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadında oynanacak olan mücadeleyi İstanbul bölgesinden Mert Güzenge yönetecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.