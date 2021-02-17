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Adanaspor, ligde kalmayı garantilemek istiyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Adanaspor, ligde kalmayı garantilemek istiyor.


Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar, “Bu sene erken bir noktada ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Adana Demirspor'un ise hedefi şampiyonluk. Derbilerde çelme takma gibi bir şey olmaz. Her takım kazanmak için sahaya çıkar. Biz de kazanmak için sahaya çıktık. Yaptığımız bütün hesaplar puan almak üzerine değil, kazanmak üzerineydi” dedi.

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