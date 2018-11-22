Adanaspor taktik çalıştı

Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile oynayacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Koordinasyon ve kuvvet oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Turuncu-beyazlılarda sakatlığı düzelen Digao takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Adanaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan derbiyi Edirne bölgesinden Özgür Yankaya yönetecek.