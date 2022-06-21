Adanaspor Teknik Direktörü Kaplan: "Transfer listemizi başkana verdik"

Lig ekiplerinden Adanaspor'da geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlanan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, takımın başında ilk idmanına çıktı. Kaplan, "Transfer listemizi başkana verdik. Biz burada, başkanımız İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Turuncu-beyazlılarda teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan, "Adanaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Başkana da bu fırsatı bana verdiği için teşekkür ediyorum. Şehrin iki önemli takımı var. Biri Adanaspor, biri Adana Demirspor. Adanaspor için elimden geleni yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekip olarak geldik. Ekibimizde 7 kişi var. Yıllarca birlikte çalıştık, ekibimiz sağlam. Ankara takımlarında çalıştım. Çok genç futbolcular ile çalıştık. Adanaspor'da Burhan var altyapıdan kampa da götüreceğiz. Altyapı çocuklarına önem vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarın beklentisinin yüksek olduğunu söyleyen Kaplan, "Çok değerli bir taraftar grubu var. Son iki sezon sıkıntılı geçmiş. Genç, dinamik bir takım izletmek istiyoruz. Üçlü savunma oynamak zordur. Benim oyun anlayışımda bu yok. Elimdeki mevcut kadro üçlü olabilir zaman zaman. Benim felsefem dörtlü savunma olacak" dedi.

Transfer için oyuncu listesini başkana verdiğini belirten Kaplan, "O da çalışıyor bunun üstünde. Geçen sene oynayan iskeletten 8 oyuncu gitti. Önemli oyuncular da kaldı eksik olan mevkilere bakarak çalışmamızı yapacağız. Savunmada Donkor önemliydi. Orta alanda Celil emeği olan futbolcuydu. Giderken de maddi kazancı varsa önünü kesmemek lazım bazı futbolcuların. Alt liglerden de üst liglerden de transfer listemizde oyuncular var. Lig başladığında sezon başında şunu yaparız diyemeyiz. Gidişata göre olacak. Hedefimiz tabi ki üst sıralar için olacak. Bazen hiç tahmin etmediğiniz takımlar şampiyon oluyor" açıklamasını yaptı.