Adanaspor, U-21 takımıyla antrenman maçı yaptı

Lig ekiplerinden Adanaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına U-21 takımı oyuncularıyla karma yaptığı antrenman maçıyla devam etti.

Adanaspor Osman Yereşen Tesileri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, serbest yapılan ısınma koşusuyla başladı. İstasyon ve kısa koşular ile streching çalışmasıyla süren idman, U-21 oyuncularıyla karışık 30'ar dakikadan iki devre tam saha yapılan maçla tamamlandı.

Turuncu-beyazlı ekip, Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.