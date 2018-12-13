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Adanaspor, U21 takımı ile antrenman maçı yaptı

Adanaspor, Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına U-21 takımı oyuncuları ile karma yaptığı antrenman maçı ile devam etti.


Gençlik Stadı'nda, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman maçı serbest yapılan ısınma koşusu ile başladı. İstasyon koşuları, kısa koşular ve streching çalışması yapıldı. Çalışma, U-21 oyuncuları ile karışık 30'ar dakikadan iki devre tam saha maç yapılmasıyla tamamlandı.


Turuncu-beyazlılar, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yarın Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Adanaspor - Eskişehirspor maçını İzmir bölgesinden Hakan Ceylan yönetecek.

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