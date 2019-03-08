İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor yarın Balıkesir'e gidiyor

Spor Toto 1.

Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak Adanaspor, yarın sabah saatlerinde Balıkesir'e hareket edecek.


Turuncu-beyazlılar bugün sabah saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Balıkesirspor Baltok - Adanaspor karşılaşmasını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.


Adanaspor, 9 Ocak Cumartesi günü konaklayacağı otelde son çalışmasını yapıp maç saatini bekleyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.