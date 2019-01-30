Adanaspor'da Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları başladı

Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Zafer Stadyumu'nda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanapor, açma germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Turuncu-beyazlı takım, Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını 31 Ocak Perşembe günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, Adanaspor altyapı okullarında futbol oynayan öğrenciler karne hediyesi olarak antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Bu arada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci bugünkü antrenmanı ziyaret etti. Futbolculara baklava ikramında bulunan Zenbilci, hafta sonu oynanacak olan Afjet Afyonspor maçında turuncu-beyazlı takıma başarılar diledi.