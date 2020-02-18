İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

TFF 1.

Lig'in 23. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Dün akşam Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.


Adanaspor, Altay maçı hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.