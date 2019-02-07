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Adanaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Adanaspor, Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Adanaspor, Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sıçrama ve çıkış çalışmasıyla devam etti. Turuncu-beyazlılar dar alanda yapılan çift kale maçlarla ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.


Antrenmana sakatlığı bulunan Goran Karacic katılmazken, Digao, Enes ve Diniz takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Adanaspor, Altay maçının hazırlıklarını 8 Şubat Cumartesi günü saat 11.30'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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