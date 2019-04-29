Adanaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları başladı

Lig'in 32. haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Altınordu ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra minyatür kalede ve dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlı takım, idmanı yapılan bireysel çalışmalarla tamamladı.

Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.