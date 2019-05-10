Adanaspor'da altyapı seçmeleri başlıyor

Türk futboluna ve Adanaspor’a futbolcu kazandırmak adına her yıl mayıs ayında yapılan Adanaspor altyapı seçmeleri 13 Mayıs’ta başlıyor.
Türk futboluna ve Adanaspor'a futbolcu kazandırmak adına her yıl mayıs ayında yapılan Adanaspor altyapı seçmeleri 13 Mayıs'ta başlıyor.
Alt yapı seçmeleri 10 Haziran Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.
2003-2004-2005-2006 doğumlu futbolcu adayları nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu ile 10 TL ücret karşılığında futbol okulundan yararlanabilecek.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu Güney Kale arkasında bulunan Altyapı Tesislerinde yapılacak kayıtlar hafta içi her gün 08:00 - 17:30 arası Cumartesi günü 08:00-12:00 saatleri arası yapılacak.