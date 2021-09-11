İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

TFF 1.

Lig'in 4. haftasında sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşan Adanaspor'da orta saha oyuncusu Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı. Ambulans, sahaya girerek Fırat'ı hastaneye götürdü.


Adanaspor, sahasında Menemen Belediyespor'u ağırlıyor. Müsabakanın 18'nci dakikasında turuncu-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan Fırat'ın, Menemen Belediyesporlu Mahamadou Ba ile ikili mücadelesinde aldığı darbe sonucu sağ ayağı kırıldı.


Oyunu durduran Alper Akarsu, sahaya ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Berkan Fırat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Adanasporlu oyuncular ise birbirlerine sarılarak destek oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.