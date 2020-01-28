Adanaspor'da Engin İpekoğlu ile yollar ayrıldı

Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile yollar ayrıldı.

Adanaspor, Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten konuya ilişkin paylaşılan mesajda, “Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanımız Bayram Akgül'e istifasını sunan teknik direktör Engin İpekoğlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

İpekoğlu da değişikliğin Adanaspor'a fayda sağlayacağına inandığını belirterek, “Adanaspor bizim camiamız. Bu bağlamda katkı koyacağına inandığım her adım bizim için önemli. Başkanımız Bayram Akgül'e istifamı kabul etmesini rica ettim. Adanaspor bizim için sıradan bir kulüp değil. Kan değişiminin bu kritik süreçte takıma fayda sağlayacağına inanıyorum. Başta başkanımız Bayram Akgül'e ve yönetimine, kulüp personeline ve bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini her daim hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Ligde 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyeti olan Adanaspor, 14 puanla 16. sırada yer alıyor.